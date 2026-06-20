



В Волгоградской области в течение ближайших двух суток ожидаются опасные погодные явления. Гидрометцентр прогнозирует продолжение прохождения через регион грозового фронта с сохранением сильного ветра.

Жёлтый уровень погодной опасности будет действовать из-за гроз вплоть до 12:00 22 июня. До этого же периода регион будут испытывать на прочность и сильные ветра с порывами до 15-20 м/с.

Примечательно, что помимо волгоградцев разгул стихии ожидает и жителей соседних Ростовской, Астраханской области и Калмыкии. Здесь из-за надвигающегося урагана объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности.

Напомним, ранее 20 июня южные районы Волгоградской области неожиданно оказались во власти сильного тумана. Белую пелену на одной из региональных трасс очевидцы засняли на видео.

Фото из архива ИА «Высота 102»