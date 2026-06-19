В Волгограде не нашлось желающих делать ремонт депутатам





В Волгограде провалился конкурс по отбору подрядной компании для проведения ремонта в здании областной думы на проспекте Ленина,9. Как сообщает ИА «Высота 102», 19 июня торги, проходившие на сайте госзаказов, признаны несостоявшимися.

Причиной признания конкурса несостоявшимся стало отсутствие заявок от потенциальных исполнителей работ. Согласно сметной документации, потратить на ремонт в Волгоградской областной думе планировали 1 327 032,12 рублей. При этом речь шла об обновлении единственного помещения на пр. Ленина, 9 – кабинета №16.

Отметим, что региональный парламент постоянно пребывает в состоянии хронического ремонта. В начале года – в январе 2026-го – аппарат Волгоградской областной думы уже объявлял о необходимости срочного ремонта стоимостью 145 тысяч рублей. С наступлением нового календарного года в думе планировали обновить ковры и стены.

Не забывают волгоградские депутаты и об обновлении служебных квартир. Так, в 2025-м почти миллион рублей потратил парламент на «косметику» в домах №3/1 по ул. Тулака, №4 по ул. Авиаторов, а также в доме №33 по ул. Космонавтов.