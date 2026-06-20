



Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасности использования фонтанов не по прямому назначению. В стоячей воде гидротехнических сооружений скрывается опасный энтеровирус, из-за чего купание в них может привести к госпитализации. Особенно высоки риски инфицирования для несовершеннолетних.

- Энтеровирусы обладают достаточно высокой контагиозностью, в первую очередь для детей. Чаще всего инфекция передается контактно-бытовым путем, также не исключен водный путь передачи инфекции. Учитывая жаркую погоду, установившуюся на территории региона, Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области настоятельно рекомендует не купаться на необорудованных пляжах, в фонтанах и т.д., при купании в открытых водоемах следует избегать попадания в рот воды и последующего ее заглатывания, - сообщили специалисты.

Эксперты поясняют, что во время работы вода обновляется в фонтанах крайне редко, что в летний зной создаёт идеальные условия для размножения патогенов. Помимо энтеровирусов попытка освежиться на скорую руку может привести к заражению кишечными и респираторными инфекциями, конъюнктивитом, а также особенно опасными ротавирусной инфекцией и вирусным гепатитом А.

Фото из архива ИА «Высота 102»