



Однажды в военном госпитале врач посоветовал раненому Виктору Некрасову разрабатывать руку – рисовать или писать. Архитектор по первому образованию, он рисовал. Будущий писатель, набрасывал первые строчки своей знаменитой повести «В окопах Сталинграда». Как сложилась судьба участника Сталинградской битвы, написавшего о войне без тени лести и фальши? Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Русский писатель, драматург, лауреат Сталинской премии, участник Великой Отечественной войны Виктор Некрасов родился 17 июня 1911 года. Скончался 3 сентября 1987 года в Париже.

«Эх, Сталинград, Сталинград… Как часто о нем вспоминаешь! Об этом городе, стертом на твоих глазах с лица земли и все-таки оставшимся живым. Как хочется посмотреть на него сейчас! Как радуешься каждому человеку, для которого такие слова, как Мамаев курган, Банный овраг, Соляная пристань, не только слова, названия, а часть жизни, - может быть, самая значительная часть ее… Из повести «В родном городе».

До войны Виктор Некрасов искал себя. Учился на архитектурном факультете в Киеве и в театральной студии при Киевском театре русской драмы, работал в архитектурных мастерских и в Железнодорожном передвижном театре во Владивостоке, Кирове, Ростове-на-Дону.

Через два месяца после начала Великой Отечественной, его, сотрудника театра Красной Армии, призвали на фронт. Точнее, он пошел туда сам, добровольно отказавшись от брони.

– С августа 1942 года Виктор Некрасов, полковой инженер, а после замкомандира батальона в знаменитой 284-й стрелковой дивизии Батюка, воевал под Сталинградом, – рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Об увиденном здесь, на сталинградской земле, без прикрас и официальных реверансов, он расскажет в своем знаменитом произведении. Но все это будет позже. А тогда, после легендарной битвы на Волге, война вела его дальше. Участвуя в освобождении Одессы, Некрасов дошел до Польши, получил несколько ранений и после одного из них был демобилизован в 1945 году.

– Да, самое страшное на войне – это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное – это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели, - писал он после. – Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке – цель, задача, а в щели – только бомбы считаешь: попадет или не попадет.





«Рассказывал о войне так, как видел ее сам и его однополчане»

Повесть о простом быте, о душах участников войны и о том, какой кровью солдаты порой расплачивались за упущения военачальников опубликовали в 1946 году в журнале «Знамя». Обретя невероятную популярность среди фронтовиков, она в одночасье сделала знаменитым своего автора.

В 1947 году произведение, в котором не упоминают о партии и лишь вскользь говорят о Сталине, вычеркнули из списка на получение Сталинской премии. Однако утром Некрасов все-таки увидел себя в числе лауреатов. И эту премию, к удивлению многих, он получил!

– Виктор Некрасов не ставил перед собой глобальных задач, а рассказывал о войне так, как видел ее он сам и его однополчане, – говорил один из участников битвы на Волге Гамлет Даллакян. – Это они – простые люди из книги Некрасова показали, почему мы победили в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне.

В 50-х годах на основе книги Виктора Некрасова снимали фильм «Солдаты». Автор произведения нередко приезжал на Мосфильм, вместе с режиссером Александром Ивановым участвуя не только в написании сценария, но даже в подборе актеров – говорят, что именно Некрасов настоял на кандидатуре Иннокентия Смоктуновского на роль лейтенанта Фарбера.

… За «Красным Октябрем» все еще что-то горит… Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться, и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух… Из повести «В окопах Сталинграда».

«Я стал неугоден. Кому – не знаю»

Честный в своих произведениях, Виктор Некрасов не боялся открыто высказывать свое мнение и вне литературной жизни. Впрочем, за свою правду он получал немало неприятностей.

– Я знаю только одного Некрасова – поэта! – заявит Никита Хрущев.

В мае 1973 года Виктора Некрасова исключили из партии. А в январе следующего года в его квартире провели 42-часовый обыск с конфискацией вещей и рукописей. После шести дней допроса ветерана Великой Отечественной лишили всех наград, в том числе боевых.

– Я стал неугоден. Кому – не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который я никогда бы при иных обстоятельствах не решился бы, – письмо с таким текстом писатель отправил на имя Хрущева. – Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на два года.

Не дождавшись ответа, Виктор Некрасов с женой Галиной и собакой по кличке Джулька улетели в Цюрих. Вернуться назад они уже не смогли – автора знаменитой повести «В окопах Сталинграда» лишили советского гражданства. «Бог ты мой, как трудно быть русским писателем. Как трудно жить по совести», – напишет он однажды.

В Париже участник войны работал в журнале «Континент» и продолжал писать произведения, в которых через речи своих героев ностальгировал по так горячо любимому им Ленинграду.

В сентябре 1987 года Виктор Некрасов скончался от рака легких. На его надгробии на кладбище в Париже положили осколок снаряда, который писатель нашел на Мамаевом кургане в 1947 году и сохранил у себя на всю жизнь.

Фото с сайта музея-заповедника "Сталинградская битва" и с Госкаталог.РФ