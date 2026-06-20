



20 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Рассылку соответствующих оповещений в 05:20 начало МЧС России через смс и ведомственное приложение.

По информации специалистов, гости и жители региона теперь могут покинуть безопасные помещения и, не опасаясь за свою жизнь, подходить к окнам, а также находиться на открытых участках улиц.

Отметим, в ожидании беспилотного удара волгоградцы провели большую часть ночи. Беспилотная опасность была объявлена в регионе 23:50 19 июня и фактически действовала пять с половиной часов. При этом воздушное пространство региона для гражданских судов Росавиацией не закрывалось. Работа местного аэропорта не приостанавливалась.

Фото из архива ИА «Высота 102»