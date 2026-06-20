



Москва, стадион «Слава». Первый игровой день Высшей лиги по регби‑7 получился насыщенным и эмоциональным: на поле кипели страсти, а трибуны не умолкали ни на минуту.

Уверенным лидером дня стал волгоградский «Ротор». Команда провела три матча и в каждом добилась уверенной победы. Особенно ярким получился разгром «Университета» со счётом 35:0 – игра выглядела как мастер‑класс по контролю мяча и скоростной атаке. Не менее убедительно «Ротор» справился и с «Химиком», выиграв 40:5, а стартовый матч против «Приморца‑ОН» (26:10) задал победный тон всему дню. Три победы из трёх – и волгоградцы уходят на вечер со 100% результатом.

Не отстаёт и «Балтийский шторм‑2» из Калининграда: команда тоже выиграла все три своих матча. Победы над «Химиком» (28:10), «Университетом» (40:5) и «Приморцем‑ОН» (29:14) показали, что калининградцы действуют слаженно и агрессивно, не давая соперникам ни одного шанса.

Крепко держится и «Сибирь»: новосибирцы одержали три победы, в том числе в напряжённом противостоянии с «Нарвской заставой» (26:22) и убедительных матчах против сборной Самарской области (40:7) и МГТУ (21:19). «Сибирь» уже завершила свой цикл игр в группе, и её три победы – это весомый аргумент в борьбе за выход в плей‑офф.

Остальные команды пока ищут свою игру. «Нарвская застава» чередует яркие отрезки с провалами, МГТУ и «Приморец‑ОН» стараются цепляться за очки, а «Химик» и «Университет» пока не могут найти стабильность: у них больше поражений, чем побед.

Завтрашний день обещает стать решающим. В 10:40 по московскому времени на поле выйдут «Ротор» и «Балтийский шторм‑2». Это не просто очередная встреча группового этапа – это матч, который может определить, кто возглавит группу. Две команды с тремя победами, одинаковый настрой и максимальная мотивация: на кону – позиция в турнирной таблице и комфортный путь к полуфиналу.

Полуфинальные матчи запланированы на 21 июня – они стартуют в 13:00 и 13:20. А пока болельщики могут перевести дух и предвкушать главную битву завтрашнего дня.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»