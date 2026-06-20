



В Волгоградской области специалисты рекрутинговых агентств фиксируют взрывной рост спроса на специалистов в сфере искусственного интеллекта. За год количество открытых вакансий в регионе увеличилось в 8,9 раз.

- Если в 2025 году в вакансиях с упоминанием ИИ доминировали базовые навыки продаж и коммуникации, то в 2026-м к ним добавились деловое общение, деловая переписка и заключение договоров, - рассказала директор hh.ru в регионе Марина Качанова.

Отметим, в сфере ИИ на территории ЮФО наиболее оплачиваемы являются специалисты по тренингу искусственного интеллекта – 125 тыс. в месяц, специалисты по продвижению в соцсетях – 90 тыс. рублей в месяц, специалисты по информационной безопасности и 3D-визуализаторы – около 80 тыс. в месяц, специалисты по обучению – 76 тыс. рублей в месяц.

Фото из архива ИА «Высота 102»