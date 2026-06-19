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Общество

Волгоградцы после грозы залюбовались двойной радугой: фото

Общество 19.06.2026 19:41
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19.06.2026 19:41


После сильной грозы и продолжительного ливня в Волгограде вечером 19 июня небосклон украсила двойная радуга. В лучах заходящего солнца природное явление выглядит особенно ярким, заставляя спешащих домой пятничным вечером горожан остановиться и включить камеры на телефонах.


– Невероятно сочная и насыщенная! Как будто подарок нам всем в конце рабочей недели и непогожего дня, – делятся эмоциями читателями ИА «Высота 102».



Судя по количеству снимков, которые наши подписчики прислали в комментариях в Макс, мало кто действительно устоял от соблазна запечатлеть украшение этого дня. 



Благодарим всех наших читателей – Светлану Лапину, Галию, Дарью Миронову, Наталию Маливанову, Викторию Медведеву, Анну Розову, Татьяну Викторовну, Максима – всех, кто поделился с нашей редакцией живописными фото! 









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