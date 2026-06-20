



Депутаты Волгоградской областной думы подвели итоги обновления подвижного состава общественного транспорта. По информации парламентариев, опубликованной в рекомендациях «парламентского часа», с 2022 года регион закупил 674 единицы общественного транспорта. Только лишь в 2025 году были приобретены 175 автобусов.

В их числе 25 автобусов большого класса, 35 автобусов среднего класса и 5 автобусов малого класса для муниципальных маршрутов Волгограда, 20 автобусов большого класса и 10 автобусов среднего класса для работы на межмуниципальных маршрутах Волгоградской агломерации и ещё 70 автобусов большого класса и 10 автобусов среднего класса для работы в Волжском.

Кроме того, в течение ближайших трёх лет власти обещают закупить новые партии подвижного состава для Волгограда, Волжского, Камышина и Михайловки. В общей сложности до конца 2028 года четыре крупнейших города региона получат 333 единицы нового общественного транспорта. В их числе 284 автобуса в 2027 и 2028 годах.

18 июня 2026 года администрация Волгограда уже инициировала конкурс по отбору получателей субсидии на обновление подвижного состава. Заявки от транспортных предприятий будут приниматься в течение недели. Автоколоннам предлагается представить план обновления автопарка на 2027 и 2028 года исходя из предельного объёма средств: 216 млн рублей в 2026-м и по 240 млн рублей в 2027-м и 2028-м годах.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 5 июня правительство опубликовало постановление Михаила Мишустина о выделении региону 500 млн рублей. По данным регионального комитета транспорта, финансы пойдут на приобретение ранее анонсированной партии из 49 автобусов для Волгограда и Волжского.

Фото из архива ИА «Высота 102»