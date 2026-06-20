



20 июня в Волгограде на площадке Триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла торжественная церемония награждения воинских частей и военнослужащих, ветеранов СВО высшими государственными наградами. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров и врио командующего войсками Южного военного округа Владимир Кочетков.

- Глубоко символично, что государственные награды Родины вручаются в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва», на стенах которого увековечены наименования и боевые знамена воинских частей и соединений, навсегда вошедших в славную историю Вооруженных Сил нашей страны и всего нашего большого Отечества. Уважаемые товарищи, поздравляю вас, ваших боевых товарищей, личный состав, ветеранов с награждением высокими государственными наградами нашей страны. Жители Волгоградской области, России гордятся вами и делают все для обеспечения нашей Победы. Враг будет разбит! Победа будет за нами, - подчеркнул руководитель.

Отметим, Волгоградская область в числе первых в России приступила к увековечиванию подвига бойцов специальной военной операции по защите Донбасса. Для этого у Мамаева кургана будут созданы грандиозный мемориал, а также музей СВО.

Фото: администрация Волгоградской области