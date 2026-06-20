



Власти Волгограда объявили о поисках перевозчиков на пять муниципальных автобусных маршрутов. На аукционы выставлено право обслуживания опорных транспортных направлений №2 «ЖД Вокзал – Комплекс «Юбилейный» и №77 «Комплекс «Юбилейный» - ТРЦ «Мармелад», а также вспомогательных №41а «Родниковая Долина – ЖД Вокзал», №79 «Татьянка – СХП «Заря» и №51к «Площадь им. Титова – ЖК «На Матросова».

Согласно контрактам, на обслуживание маршрута №2, протяжённостью 37 км, предприятию-победителю предстоит вывести 21-22 автобуса большого класса вместимости, которые будут совершать 134 рейса по будням и 122 рейса в выходные дни.

На маршрут №77 длиной более 46 км подрядчику придётся выделить не менее 18 автобусов большого класса вместимости в будние и 17 в выходные дни, они будут совершать соответственно 100 и 110 рейсов.

Для обслуживания маршрута №41а предприятию предстоит зарезервировать ещё семь автобусов, которые будут совершать 98 рейсов.

Маршрут №79 должны обслуживать автобусы малого класса вместимости – не менее девяти единиц. Они будут совершать ежедневно по 119 рейсов. Также автобусы малого класса будут направлены на маршрут №51к. На линии планируется задействовать всего 1 единицу подвижного состава. За день микроавтобус должен совершать 34 рейса.

Отметим, отобрать перевозчиков власти рассчитывают уже к концу июня. Начать исполнять муниципальные контракты победителям аукционов предстоит уже с 1 июля. Большинство соглашений имеют срок действия – пять месяцев, за исключением опорных маршрутов, которые будут законтрактованы до конца сентября. В общей сложности на организацию работы общественного транспорта из городского бюджета выделено 22,8 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»