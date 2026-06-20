Под Волгоградом обход Нового Рогачика построят к 2032 году





В Городищенском районе Волгоградской области строительство обхода Нового Рогачика полностью завершат через шесть лет. Такими данными поделились депутаты регионального парламента.

Как ранее сообщала редакция, масштабные работы стартовали в 2025 году. Они включают в себя не только строительство самого обхода, но и расширение 17-километрового участка федеральной трассы А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» в границах посёлка Горьковского и западного подъезда к Новому Рогачику.

Отметим, по данным депутатов, масштабный проект разделён на два этапа. Первый завершится в 2028 году. Он включит в себя строительство нового участка протяжённостью 7,6 км. Следующим шагом будет реконструкция дороги протяжённостью 9,45 км. Он завершится к 2032 году. В целом проект обойдётся бюджету в 14,8 млрд рублей. Работы включают в себя строительство двух транспортных развязок, а также четырёх путепроводов и моста через реку Червлёная.

ФОто из архива ИА «Высота 102»