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Общество

В Волгоградской области дозрела местная кукуруза: сколько она стоит

Общество 19.06.2026 21:07
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19.06.2026 21:07


Как понять, что в Волгоград окончательно пришло лето? По раскалившемуся до предела солнцу? Официальному открытию городских пляжей? А, может, по товарам на местных прилавках? Ароматная клубника, налитая соком черешня и, конечно же, она – кукуруза. Сырая или уже сваренная и ждущая покупателей, «царица полей» уже давно стала одним из главных символов лета. Сколько стоит початок сегодня, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

Справедливости ради скажем, что кукуруза из Ирана появились на полках рыночных лавок еще в середине апреля. Однако сейчас привозной товар потеснили початки с волгоградских полей. Сладкий, сочный и не требующий долгой варки продукт, по словам продавцов с рынка, буквально разлетается по рукам.

В этом году ценник на кукурузу ощутимо подрос. За початок с покупателей просят в среднем от 70 до 110 рублей, тогда как в прошлом году в среднем один початок продавали по 50 рублей. 

В магазинах стоимость одного из самых летних товаров еще выше. Так, в одной из популярных торговых сетей кукурузу продают по 145 рублей за штуку. Наравне с местным продуктом здесь появляется и привозная экзотика. К примеру, упаковка импортной мини –кукурузы весом всего 125 граммов стоит 270 рублей.

Еще в первых числах июня витрины магазинов и рынков буквально утонули в клубнике. А вот черешня в этом сезоне уродилась не у всех местных дачников. Почему, рассказали в отдельном материале.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

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