Минобороны за ночь сбило над регионами 187 БПЛА





В ночь с 19 на 20 июня регионы России вновь стали мишенью для ударов ВСУ. По информации Минобороны, атака была успешно отбита дежурными подразделениями противовоздушной обороны.

- В период с 20:00 19 июня до 7:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов, - сообщили в военном ведомстве.

Ночной атаке подверглись 12 регионов. В числе основных направлений воздушного удара: Белгородская, Брянская, Купянская, Орловская, Тульская, Липецкая, Ростовская, Воронежская, Астраханская области, Краснодарский край, Московский регион и Крым. Кроме того, часть смертоносных устройств ликвидированы над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Отметим, Волгоградскую область, несмотря на действовавшую пять часов беспилотную опасность, налёт обошёл стороной.

Фото из архива Минобороны