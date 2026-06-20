20 июня в аэропорту Волгограда из-за ограничений, вводимых на использование воздушного пространства гражданскими судами на юге и в центральной России, произошёл сбой в работе аэропорта. Количество задерживающихся рейсов увеличилось до пяти.

С 8:00 на 21:15 перенесено прибытие рейса № U6 1850 авиакомпании Ural Airlines из Анталии. С 10:20 на 17:20 отложено приземление рейса № WZ 1650 перевозчика Red Wings из Батуми. С часовой задержкой в 17:30 прилетит московский рейс № DP 6969 «Победы».

Соответственно, не смогут самолёты вовремя отправиться и в обратном направлении. С 09:20 на 20:20 смещён рейс № U6 1849 Ural Airlines в Анталью. Также с 11:40 на 17:25 отложен вылет рейса WZ 1649 компании Red Wings в Батуми.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью регионы России подверглись массированному налёту дронов ВСУ. Подразделениями Минобороны были в общей сложности сбиты 187 БПЛА. В настоящее время дроны продолжают фиксировать в отдельных регионах.

Фото из архива ИА «Высота 102»