В Волгограде глава Дзержинского района отпраздновал 62-летие





В Волгограде глава администрации Дзержинского района Сергей Таций принимает поздравления. 20 июня руководителю исполнилось 62 года.

- Сергей Романович зарекомендовал себя опытным и инициативным руководителем, профессионалом, его также отличает умение работать с людьми, ответственность и принципиальность. Больше 20 лет он служил в Вооруженных Силах России, столько же затем проработал в органах местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Несколькими неделями ранее в жизни руководителя была ещё одна знаменательная дата – 11 лет как он решает проблемы жителей Дзержинского района в должности главы. На этот пост он был назначен 1 июня 2015 года.

Отметим, родился Сергей Таций в Донецкой области. Окончил Рижское ВВПКУ и пошёл по военной стезе. На административном поприще в разные периоды времени успел засветиться в руководстве МУП «Трест дорожно-мостового строительства», а также был заместителем главы Ворошиловского района Волгограда.

Фото: ЕР