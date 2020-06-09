Президент назначил председателя Волгоградского облсуда

На Волгоградскую область надвигаются грозы09.06.2020 16:26
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах Волгограда09.06.2020 14:36
В Волгограде добавляют спецмаршруты09.06.2020 14:29
Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавших09.06.2020 14:09
В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиены09.06.2020 13:42
Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций Генпрокуратуры09.06.2020 10:20
Вопрос о рекомендации кандидатуры Западно-Сибирского транспортного прокурора Дениса Костенко на должность прокурора Волгоградской области рассмотрит сегодня специальная комиссия Генеральной прокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на утвержденную руководителем надзорного органа повестку заседания. ...