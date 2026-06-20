30 команд в Кубке области по футболу – фантастика!





Определились финалисты Кубка Волгоградской области по футболу. Трофей разыграют еланский «Урожай» и футболисты Средней Ахтубы. Эти команды по разу побеждали в двух последних финалах Кубка, а «Урожай», к слову, седьмой розыгрыш подряд выходит в финал и в 14-й раз сразится в решающих матчах, начиная с сезона 2008 года. Шесть финалов «Урожай» выиграл. Первый матч нынешнего финала состоится в Елани 26 июня, ответный – в Средней Ахтубе 15 августа.

Вообще этот турнир всегда проходил интересно, хотя в последние годы идет тенденция к деградации розыгрыша. Для примера, просто проведем сравнение с областным турниром 1953 года. Первая интересная деталь: в Кубке Сталинградской области не играли команды Сталинграда. У городских команд был свой турнир – Кубок города, который по уровню мастерства превосходил областной раза в два. Однако при этом Кубок области собрал 30 команд-участниц! И это всего через 8 лет после войны! Сейчас, когда после Отечественной войны прошло 80 лет, в розыгрыше кубка всего 15 команд, 8 из которых – волгоградские!





Ну а страсти в 1953 году кипели не шуточные. В одном из ярчайших сражений участвовала команда уже упомянутого Среднеахтубинского района. На одной из ранних стадий она встретилась с представителями Дубовского района. Примечательно, что в прессе и официальных документах названия команд не встречались, за исключением волжского «Труда» – упоминались только районы области, которые эти команды представляли. Возможно это были сборные районов (историки футбола продолжают поиски). Так вот, противостояние команд Дубовского и Среднеахтубинского продолжалось пять (!) дней, что наверняка является рекордом турнира.

В первой игре победили дубовчане, но соперники подали протест на нарушение победителями Регламента, который был удовлетворен. Две игры в следующие двое суток команды завершали матчи вничью, а серии послематчевых пенальти в то время предусмотрены не были. На четвертый день среднеахтубинцы смогли вырвать победу. Но на этот раз игру опротестовали дубовчане. И протест вновь был удовлетворен. 1 июня 1953 года между этими командами прошла пятая по счету встреча, которая завершилась победой футболистов Дубовского района со счетом 2:0.

В тот же год трое суток между собой бились команды Новониколаевского и Киквидзенского районов. Первый матч закончился со счетом 3:3. Ничья была и во второй игре. И только на третий день футболисты Новониколаевского района победили со счетом 2:1.

Финальный турнир Кубка Сталинградской области 1953 года прошел на стадионе «Динамо» с 17 по 20 июня. В тот год не было привычной для нынешних времен сетки. Решающие игры проводились в круг между четырьмя командами, прошедшими все стадии. Ими стали команды Калачевского, Камышинского, Котельниковского и Калининского районов области. Удивительно – все на «К». Кстати, почти через 10 лет, а точнее 7 февраля 1963 года Калининский район (с центром в Панфилово) был упразднён – его земли были поделены между Михайловским и Новоаннинским районами.

Ну а турнир в Сталинграде уверенно выиграла команда Котельниковского района, которая одержала 3 победы в трех матчах, набрав 6 очков. Южане обыграли камышан – 4:3, калачевцев – 3:1 и калининцев – 7:0.

Сергей Хохлов

Фото: МБУ ФСК «Урожай», ГБУ ВО «Государственный архив Волгоградской области»