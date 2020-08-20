Общество

Время не ждет: Волгоградская облдума спешно направляет в Госдуму законопроект о переходе региона в московский часовой пояс

Общество 20.08.2020 15:05
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20.08.2020 15:05


Сегодня депутаты Волгоградской облдумы в срочном порядке приняли постановление о внесении в Госдуму проекта изменений федерального закона, предусматривающего переход региона на московское время. Как сообщает ИА «Высота 102», законопроект был внесен накануне вечером перед сегодняшним  заседанием регпарламента. Но, несмотря на то, что в повестке заседания облдумы этот вопрос не значился, он был внесен в раздел «Разное» и одобрен народными избранниками. 
Как сообщили в облдуме, инициатива подготовлена по результатам мероприятий по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области. Авторами проекта стали депутаты Сергей Булгаков и Михаил Струк. 
«При разработке законопроекта взято за основу волеизъявление большинства населения Волгоградской области. У каждого жителя региона была возможность в свободной демократичной форме выразить свое мнение по данному вопросу. Законодательно точку в этом затянувшемся споре поставят коллеги из Федерального Собрания», – отметил председатель комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что депутаты областной думы намерены обратиться  к своим коллегам из Госдумы с просьбой поддержать отмену волгоградского времени в регионе. При рассмотрении этого вопроса в нижней палате российского парламента представлять регион будет председатель областной думы Александр Блошкин. 
Жители региона уже стали выражать возмущение по поводу действий депутатов областной думы, которые приняли это решение без общественного обсуждения и слушаний, на основании опроса, состоявшегося вместе с голосованием по Конституции РФ. Правда, в регпарламенте заявляли, что в организационный комитет по вопросу о выявлении мнения населения об исчислении времени вошли представители фракций регпарламента, депутаты Госдумы, муниципалитетов и общественности. Организация опроса вызвала недоумение у жителей региона: так, на участках даже не спрашивали паспорта, а некоторые жители признавались, что им удавалось проголосовать несколько раз. Согласно объявленным результатам, за московское время высказалось 65,74% проголосовавших или около 890 тысяч граждан, за местное время – 33,99% (порядка 460 тысяч человек). Но многие волгоградцы не поверили этим цифрам и даже организовали несколько петиций с требованием признать итоги опроса недействительными. 
При этом результаты легитимного референдума, состоявшегося в 2018 году, по результатам которого регион перешел на волгоградское время, депутаты областной думы просто перечеркнули. 

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