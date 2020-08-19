Экология

Персики с опасным вредителем завезли в Волгоград из Ирана

Экология 19.08.2020 11:05
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19.08.2020 11:05


В партии персиков из Ирана, поступивших на таможенный пост Волгограда, обнаружен карантинный объект – восточная плодожорка. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФС Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, плоды с характерными для восточной плодожорки повреждениями обнаружил агроном Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". Так же был обнаружен один экземпляр взрослого насекомого, внешне сходного с имаго этого карантинного вредителя плодовых.
Объем зараженной партии персиков составляет 52 кг. По результатам заключения о карантинном фитосанитарном состоянии данной партии будет принято соответствующее решение.
Справка. Восточное насекомое плодожорка (семейство Листовертки) – опасный карантинный вредитель, ограниченно распространенный на территории России. Источником ее происхождения является Восточная Азия, откуда она распространилась по другим континентам и странам. Плодожорка восточная повреждает побеги и плоды персика, абрикоса, яблока, нектарина, сливы, айвы, груши, черешни, лавровишни, айвы и миндаля. Их поврежденность может достигать от 40 до 90 %.

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