







Более 80 литров крови сдали переболевшие коронавирусом жители Волгоградской области. Как заявил заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, в инфекционные госпитали уже передано свыше 60 доз плазмы, сообщает ИА «Высота 102» .

В настоящее время продолжается заготовка и анкетирование пациентов с COVID-19 перед выпиской из стационаров. «К счастью, каждую неделю находятся отзывчивые пациенты, с которыми работает центр крови», - добавил Алимов.

В инфекционных госпиталях региона применяется практика переливания плазмы выздоровевших людей больным коронавирусом. «В плане эффекта комбинировано в общей схеме лечения этот метод привносит положительный эффект. Субъективно пациенты чувствуют себя лучше», - заключил Николай Алимов.

Ранее в облздраве сообщали о том, что после переливания крови на глазах у медиков тяжело больной коронавирусом пошел на поправку.



