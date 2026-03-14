Волгоградские ученые анонсировали новые препараты «от старости»

Ученые в ближайшие 5-7 лет предложат россиянам новые препараты, продлевающие молодость. Как сообщил один из разработчиков, сотрудник Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ Роман Литвинов, сейчас на стадии лабораторного образца находится кардиопротектор под лабораторным шифром ВЛ-10, ориентированный на проблемы, которые больше всего беспокоят людей старшего возраста: сердечно-сосудистые заболевания, поздние осложнения сахарного диабета и нейродегенеративные расстройства, например, болезнь Альцгеймера.

- Технология уже достигла четвертого уровня готовности - это значит, что образец получен и подтвердил заявленные свойства, теперь предстоят доклинические исследования, - цитирует пресс-служба ВолгГМУ Литвинова.

По его словам, помимо ВолгГМУ участниками исследований являются Южный федеральный университет, МГУ, Российский университет дружбы народов, Приволжский исследовательский медицинский университет, Университет Лобачевского, Институт органического синтеза УрО РАН.

Ученые развивают линейку препаратов с витаминным комплексом, а также занимаются биологически активными добавками для защиты организма от возрастных изменений.





