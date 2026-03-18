В волгоградских больницах вылечили 43 тысячи иностранцев





За 2025 год в государственных клиниках региона медицинскую помощь получили более 43 тысяч иностранных пациентов. География стран, из которых в Волгоград приезжают на лечение, составляет уже 158 государств. При этом за прошлый год появились новые направления: Катар, Доминиканская Республика, Новая Зеландия, Сальвадор, Танзания, Панама и Токелау. Такие данные озвучили в региональном комитете здравоохранения.

Накануне, 17 марта, на базе Волгоградского областного клинического онкологического диспансера состоялась региональная практическая конференция с международным участием «Экспорт медицинских услуг. Возможности и практика. Международное сотрудничество».



Участники конференции рассмотрели вопросы привлечения иностранных пациентов из Индии, Китая и стран Латинской Америки, в том числе с использованием онлайн площадок. Отдельное внимание было уделено возможности научно-образовательного сотрудничества, а также реализации совместных программ по обучению специалистов.







