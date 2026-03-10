Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печень

Волгоградские онкологи провели ювелирную операцию пациентке по удалению огромной опухоли, которая сместила со своих мест жизненно важные органы. Образование было настолько большим, что печень переместилась из правой части брюшной полости в левую.

Как сообщили в облздраве, долгое время женщина жаловалась на тупые боли в поясничной области и тяжесть в животе. В ходе обследования была обнаружена опухоль, которая практически полностью занимала правую половину брюшной полости, смещая печень. При этом функция правой почки была практически утрачена. Размеры опухоли составляли: 16,5х11,5х21,1 см.

В онкодиспансере было принято решение об оперативном лечении пациентки. Операцию провели в феврале текущего года. Послеоперационный период протекал без осложнений. Женщину выписали из отделения под наблюдение амбулаторных врачей на 8 сутки после операции. Осложнений лечения и последствий для функционирования организма не зафиксировано.

