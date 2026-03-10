Главное

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Здоровье

Волгоградке удалили огромную опухоль, сместившую печень

Здоровье 10.03.2026 18:02
0
10.03.2026 18:02


Волгоградские онкологи провели ювелирную операцию пациентке по удалению огромной опухоли, которая сместила со своих мест жизненно важные органы. Образование было настолько большим, что печень переместилась из правой части брюшной полости в левую.

Как сообщили в облздраве, долгое время женщина жаловалась на тупые боли в поясничной области и тяжесть в животе. В ходе обследования была обнаружена опухоль, которая практически полностью занимала правую половину брюшной полости, смещая печень. При этом функция правой почки была практически утрачена. Размеры опухоли составляли: 16,5х11,5х21,1 см.

В онкодиспансере было принято решение об оперативном лечении пациентки. Операцию провели в феврале текущего года. Послеоперационный период протекал без осложнений. Женщину выписали из отделения под наблюдение амбулаторных врачей на 8 сутки после операции. Осложнений лечения и последствий для функционирования организма не зафиксировано.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
