Здравоохранение

В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителами

Здравоохранение 09.06.2020 14:41
0
09.06.2020 14:41


На глазах у медиков тяжело больной коронавирусом пошел на поправку после переливания крови от выздоровевшего человека. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, переливание крови выполнено троим пациентам инфекционных госпиталей. Еще двое находятся в стабильном состоянии.
«По наблюдениям клиницистов, один человек имеет явно положительный эффект. Дало ли это все в комплексе, или помогло переливание крови – сейчас трудно сказать, но, что называется, на глазах из тяжелого состояния вышел человек.  Дальше будем эту работу вести», - рассказал Алимов.
На сегодняшний день забор крови произведен у 15 человек, которые перенесли коронавирус. Сначала кровь тестируется на антитела, которые и требуются для введения в больной организм.  Процедура переливания плазмы больному инфекцией проводится однократно. «Если есть реакция, то она будет, если нет – то многократно такая терапия не проводится», - заключил зампредседателя облздрава.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Здравоохранение
09.06.2020 15:17
Здравоохранение 09.06.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2020 11:45
Здравоохранение 09.06.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.06.2020 09:36
Здравоохранение 09.06.2020 09:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.06.2020 17:37
Здравоохранение 08.06.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.06.2020 16:24
Здравоохранение 08.06.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2020 14:45
Здравоохранение 07.06.2020 14:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.06.2020 11:39
Здравоохранение 07.06.2020 11:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.06.2020 15:12
Здравоохранение 06.06.2020 15:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.06.2020 11:48
Здравоохранение 06.06.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2020 22:40
Здравоохранение 05.06.2020 22:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2020 14:48
Здравоохранение 05.06.2020 14:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2020 11:47
Здравоохранение 05.06.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2020 09:27
Здравоохранение 05.06.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.06.2020 21:25
Здравоохранение 04.06.2020 21:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.06.2020 12:09
Здравоохранение 04.06.2020 12:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколововСмотреть фотографии
15:17
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителамиСмотреть фотографии
14:36
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде добавляют спецмаршрутыСмотреть фотографии
14:09
Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавшихСмотреть фотографии
14:08
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами РоссииСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиеныСмотреть фотографии
13:08
Паводок на Волге идет на спадСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом пьяный рабочий угнал авто директора и врезался в «скорую»Смотреть фотографии
12:23
Прилетевший с Фиджи депутат снова начал получать зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде за Конституцию проголосуют под чутким наблюдением армии Татьяны ГензеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человекаСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области исламист отправился в колонию за вербовку 15-летнего пасынка в СириюСмотреть фотографии
10:20
Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский художник получил награду от ПутинаСмотреть фотографии
09:36
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудниковСмотреть фотографии
09:33
Президент назначил председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
09:11
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый домСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработицаСмотреть фотографии
20:21
Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом местеСмотреть фотографии
20:09
В Волжском отложили открытие городского пляжаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области больше не будут штрафовать голоруких гражданСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничествеСмотреть фотографии
16:24
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусуСмотреть фотографии
16:24
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов РоссииСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 