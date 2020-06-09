



На глазах у медиков тяжело больной коронавирусом пошел на поправку после переливания крови от выздоровевшего человека. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, переливание крови выполнено троим пациентам инфекционных госпиталей. Еще двое находятся в стабильном состоянии.

«По наблюдениям клиницистов, один человек имеет явно положительный эффект. Дало ли это все в комплексе, или помогло переливание крови – сейчас трудно сказать, но, что называется, на глазах из тяжелого состояния вышел человек. Дальше будем эту работу вести», - рассказал Алимов.

На сегодняшний день забор крови произведен у 15 человек, которые перенесли коронавирус. Сначала кровь тестируется на антитела, которые и требуются для введения в больной организм. Процедура переливания плазмы больному инфекцией проводится однократно. «Если есть реакция, то она будет, если нет – то многократно такая терапия не проводится», - заключил зампредседателя облздрава.



