Умирают молодые: оперштаб Волгограда раскрыл данные о последних смертях от коронавируса

Здравоохранение 12.08.2020 12:57
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12.08.2020 12:57
От коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались двое мужчин 38 и 64 лет. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, молодой мужчина проживал в Волгограде, второй погибший - из Суровикино. Их смерть от COVID-19 была подтверждена экспертным советом, оба случая отражены в официальной статистике. Таким образом, на сегодняшний день от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались 75 человек.
Как сообщается, житель Волгограда, почувствовав первые признаки недомогания, обращаться за медицинской помощью не стал и лечился самостоятельно. Спустя 4 дня его состояние ухудшилось, мужчину доставили в больницу, где диагностировали двухстороннюю ковидную пневмонию. При жизни молодой человек страдал хроническим заболеванием органов дыхания.
Житель Суровикино, у которого был сахарный диабет, наоборот, сразу обратился к врачам. Он лечился дома амбулаторно, но его состояние ухудшилось. Было принято решение о госпитализации. У мужчины также был COVID-19 с двухсторонней пневмонией и сопутствующие хронические заболевания.
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