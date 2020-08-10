









Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человек. Один из них, водитель газовоза, находится в тяжелом состоянии. Он и еще семь человек с ожогами эвакуированы в городскую клиническую больницу скорой помощи №25. Такие данные, сообщает ИА "Высота 102", распространил комитет здравоохранения. Первая неотложка прибыла на место происшествия через 6 минут после ЧП, всего работали пять скорых. Ранее сообщалось о четверых пострадавших пожарных.

Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что пожар на газовой заправке «Газпрома» был локализован в 12-46, в 14-20 пожар был полностью ликвидирован. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на ликвидации пожара были задействованы 63 человека и 19 единиц техники. «Пламени нет, в целях безопасности пожарные подразделения работали на бронещите и при помощи техники, остальной личный состав находился на безопасном расстоянии», - пояснили здесь.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в связи с ликвидацией последствий пожара на АГЗС, в целях обеспечения безопасности граждан с 12:48 временно ограничено движение пассажирского и легкового транспорта в Тракторозаводском районе на Первой продольной магистрали в границах ул. Тарифная и ул. Тракторостроителей.