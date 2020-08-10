Расследования 10.08.2020 14:05
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10.08.2020 14:05
Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 8 человек. Один из них, водитель газовоза, находится в тяжелом состоянии. Он и еще семь человек с ожогами эвакуированы в городскую клиническую больницу скорой помощи №25. Такие данные, сообщает ИА "Высота 102", распространил комитет здравоохранения. Первая неотложка прибыла на место происшествия через 6 минут после ЧП, всего работали пять скорых. Ранее сообщалось о четверых пострадавших пожарных.
Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что пожар на газовой заправке «Газпрома» был локализован в 12-46, в 14-20 пожар был полностью ликвидирован. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на ликвидации пожара были задействованы 63 человека и 19 единиц техники. «Пламени нет, в целях безопасности пожарные подразделения работали на бронещите и при помощи техники, остальной личный состав находился на безопасном расстоянии», - пояснили здесь.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в связи с ликвидацией последствий пожара на АГЗС, в целях обеспечения безопасности граждан с 12:48 временно ограничено движение пассажирского и легкового транспорта в Тракторозаводском районе на Первой продольной магистрали в границах ул. Тарифная и ул. Тракторостроителей.
С 12.40 для обеспечения безопасности пассажиров электротранспорт линии скоростного трамвая работает в границах «Ельшанка» - «Монолит», троллейбусы маршрута № 12 работают от остановки «Детский центр» до остановки «Титова». Автобусы направления №95 объезжают участок через улицы Тарифная и Ополченская. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку и взяла на контроль проверочные мероприятия правоохранительных органов по факту взрыва в районе автозаправочной станции в Тракторозаводском районе г.Волгограда.
Напомним, сообщение о взрыве и начавшемся пожаре поступило в 11-40. Горела цистерна с газом. Пожару был присвоен второй класс сложности. Очевидцы сообщали о страшном взрыве и вылетевших из окон стеклах.
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