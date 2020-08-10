Расследования

В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до суда

Расследования 10.08.2020 12:39
0
10.08.2020 12:39


Перед судом в Волгограде предстанет генеральный директор и председатель органа управления саморегулирующей некоммерческой организации строителей по обвинению в растрате 120 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, генеральный директор организации обвиняется в совершении 18 эпизодов растраты вверенных денежных средств, а председатель органа управления - в 9 эпизодах организации растраты вверенных денежных средств, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела с 2011 по 2017 годы заключали договоры займа с подконтрольными юридическими лицами, предоставляя им крупные суммы денежных средств компенсационного фонда некоммерческой организации. Впоследствии сообщники деньги не возвращали и распоряжались ими по своему усмотрению.
По одному из эпизодов генеральный директор заключила договор займа на 11 миллионов рублей, перечислив себе деньги как физическому лицу.
Всего таким способом, как считает следствие, было похищено более 120 миллионов рублей, аккумулировавшихся на счетах из средств взносов строительных фирм – участников некоммерческого партнерства.
Свою вину фигуранты дела не признают. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Расследования
12.08.2020 14:46
Расследования 12.08.2020 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2020 13:08
Расследования 12.08.2020 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2020 12:38
Расследования 12.08.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 19:00
Расследования 11.08.2020 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 17:44
Расследования 11.08.2020 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 16:55
Расследования 11.08.2020 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 13:45
Расследования 11.08.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2020 10:32
Расследования 11.08.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2020 14:05
Расследования 10.08.2020 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2020 13:32
Расследования 10.08.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2020 13:09
Расследования 09.08.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2020 11:20
Расследования 09.08.2020 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.08.2020 09:11
Расследования 09.08.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.08.2020 10:30
Расследования 08.08.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2020 19:21
Расследования 07.08.2020 19:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:14
«Два года без футбола»: болельщика «Зенита» арестовали на семь суток в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:03
МЧС предупреждает волгоградцев о грозах и ливняхСмотреть фотографии
14:46
Силовики Волгоградской и Астраханской областей пресекли контрабанду товаров двойного назначенияСмотреть фотографии
14:46
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»Смотреть фотографии
14:11
Директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» подозревают в уголовном преступленииСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде о погибшем капитане «Курска» сняли фильм в школе, где он встретил любовьСмотреть фотографии
13:30
РСПП просит провести совещение по снижению нагрузки на промпотребителей электроэнергииСмотреть фотографии
13:08
«У него хорошие характеристики»: пытавшегося задавить людей фермера из Волгоградской области поместили под домашний арестСмотреть фотографии
12:57
Умирают молодые: оперштаб Волгограда раскрыл данные о последних смертях от коронавирусаСмотреть фотографии
12:38
Убийца-расчленитель саратовца в Волгограде задержан в Ростовской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Новые потери: в Волгоградской области от COVID-19 умерли еще два человекаСмотреть фотографии
11:33
Волгоградский музей выпустил партию масок для лица с рукописными картинамиСмотреть фотографии
11:16
Банк «Открытие» предлагает ипотеку с первоначальным взносом 10%Смотреть фотографии
11:16
«Ты сюда не ходи»: офисы волгоградских чиновников закроют шлагбаумыСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде стекающие в Волгу ливневые стоки наконец-то начнут очищатьСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде камеры сняли таран внедорожника и легковушкиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде двое пенсионеров госпитализированы после ДТП со скорой помощьюСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде муниципальные службы выиграли аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
08:39
Матч в Волгограде стал самым посещаемым в 1-м туре РПЛСмотреть фотографии
08:10
В администрации президента отреагировали на жалобу волгоградки о переводе времениСмотреть фотографии
23:02
Болельщика «Зенита» задержали за бросок петарды на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:58
Волгоградский «Ротор» проиграл питерскому «Зениту» - 0:2Смотреть фотографии
19:34
Вышел второй сезон инстаграм-сериала «Пушкин 20.20. Друзья»Смотреть фотографии
19:29
«Будем потеть и болеть»: на стадионе «Волгоград Арена» начался матч "Ротора" с "Зенитом"Смотреть фотографии
19:00
«Пошел по пути отца-убийцы?»: устроивший стрельбу депутат из Волгоградской области оказался из семьи с тяжелым прошлымСмотреть фотографии
18:52
Александр Ведяхин: «Рынок зеленого финансирования в России до 2023 года составит3 трлн рублей»Смотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области членов УИКов снова облачат в антивирусные доспехиСмотреть фотографии
17:44
Волгоградца осудили за автоподставы с дорогими иномаркамиСмотреть фотографии
17:24
Состояние пострадавшего от взрыва в Волгограде сотрудника МЧС остается тяжелымСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области после ЧП проверят все газовые автозаправкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 