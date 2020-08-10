В Волгограде дело о растрате 120 млн компенсационного фонда СРО строителей дошло до суда





Перед судом в Волгограде предстанет генеральный директор и председатель органа управления саморегулирующей некоммерческой организации строителей по обвинению в растрате 120 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, генеральный директор организации обвиняется в совершении 18 эпизодов растраты вверенных денежных средств, а председатель органа управления - в 9 эпизодах организации растраты вверенных денежных средств, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела с 2011 по 2017 годы заключали договоры займа с подконтрольными юридическими лицами, предоставляя им крупные суммы денежных средств компенсационного фонда некоммерческой организации. Впоследствии сообщники деньги не возвращали и распоряжались ими по своему усмотрению.

По одному из эпизодов генеральный директор заключила договор займа на 11 миллионов рублей, перечислив себе деньги как физическому лицу.

Всего таким способом, как считает следствие, было похищено более 120 миллионов рублей, аккумулировавшихся на счетах из средств взносов строительных фирм – участников некоммерческого партнерства.

Свою вину фигуранты дела не признают. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.



