Расследования

В Волгоградской области подросток распорол сверстнику живот

Расследования 07.08.2020 12:57
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07.08.2020 12:57


Под стражу в Николаевске заключен 16-летний подросток, который ударил сверстника ножом в живот. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).
По данным следствия, поздно вечером 30 июля текущего года подозреваемый на улице встретился со своим сверстником, с которым ранее у него был конфликт. Диалога у подростков не получилось, практически сразу же завязалась потасовка. Получив пощечину, подросток достал из кармана неустановленный следствием режущий предмет и нанес им один удар в область живота потерпевшего. Несовершеннолетний был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов, в том числе стенки желудка, вызвавшее внутрибрюшное кровотечение. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной ему квалифицированной помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Расследование уголовного дела продолжается.

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