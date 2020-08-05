Борьба с коррупцией

В Волгоградской области сельского главу подозревают в получении отката за дороги

Борьба с коррупцией 05.08.2020 11:32
0
05.08.2020 11:32


В получении крупной взятки следователи подозревают главу одного из сельских поселений Фроловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области,  в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное главой органа местного самоуправления в крупном размере).
По данным следствия, летом прошлого года глава поселения предложил своему знакомому генеральному директору строительной фирмы принять участие в освоении денежных средств – восстановить за счет федерального бюджета дороги, пострадавшие во время стихии в 2018 году. За победу в торгах, а также последующее беспрепятственное подписание акта выполненных работ и ускорение процедуры оплаты подозреваемый потребовал откат в размере 300 тысяч рублей. Когда восстановительные работы были завершены глава поселения не стал собирать специальную комиссию - сам заверив необходимые документы он обеспечил их подписание остальными членами комиссии, а затем отправил в комитет транспорта Волгоградской области.
За свои услуги подозреваемый получил требуемую сумму.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками территориального подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД по Фроловскому району. Расследование уголовного дела продолжается.
Автор рисунка: Екатерина Дубина

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Борьба с коррупцией
03.08.2020 19:22
Борьба с коррупцией 03.08.2020 19:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.08.2020 16:25
Борьба с коррупцией 02.08.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2020 13:22
Борьба с коррупцией 24.07.2020 13:22
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.07.2020 10:23
Борьба с коррупцией 24.07.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.07.2020 17:16
Борьба с коррупцией 22.07.2020 17:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.07.2020 13:02
Борьба с коррупцией 21.07.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2020 16:37
Борьба с коррупцией 20.07.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2020 15:55
Борьба с коррупцией 20.07.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.07.2020 15:43
Борьба с коррупцией 18.07.2020 15:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.07.2020 16:13
Борьба с коррупцией 14.07.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 15:28
Борьба с коррупцией 10.07.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.07.2020 14:12
Борьба с коррупцией 10.07.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.07.2020 21:08
Борьба с коррупцией 07.07.2020 21:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2020 17:08
Борьба с коррупцией 30.06.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2020 14:54
Борьба с коррупцией 30.06.2020 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:03
Темнокожий «Доминатор» будет выступать за волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
19:41
«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона ДолинаСмотреть фотографии
17:56
Волгоградские предприятия заработали во время пандемии десятки миллиардов рублейСмотреть фотографии
17:46
Банк «Открытие» приглашает региональные ИТ-компании принять участие в «Московском акселераторе» стартаповСмотреть фотографии
17:09
В Волжском оставшихся без горячей воды жильцов шокировали продажей котельнойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Три по цене одного: спрос на объединенный тариф МТС в Волгограде вырос в 2,6 разаСмотреть фотографии
16:40
Министр строительства и ЖКХ прогулялся по ВолгоградуСмотреть фотографии
15:19
В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страныСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде мошенникам не дали прихватизировать муниципальную квартируСмотреть фотографии
14:40
Волгоградцев предостерегли от покупки билетов c рук на матч с «Зенитом»Смотреть фотографии
14:23
Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкойСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде мошенник разорил миллионершуСмотреть фотографии
12:53
Ликвидатор свалок требует отмены проверок освоения федеральных средств нацпроекта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
Все тревожнее: в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще два человекаСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области сельского главу подозревают в получении отката за дорогиСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области три автомобиля улетели в кюветСмотреть фотографии
10:47
В Волжском 17-летний водитель скрылся после наезда на 6-летнего мальчикаСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде двое наркосбытчиков погорели на выкапывании ямокСмотреть фотографии
10:15
Жители Котельниково добиваются присвоения городу почетного звания «Город воинской славы»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Сексуально озабоченного волгоградца задержали за нападения на женщинСмотреть фотографии
09:40
«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередямиСмотреть фотографии
20:47
Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты СбербанкаСмотреть фотографии
20:16
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегиюСмотреть фотографии
17:48
Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказаниеСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митингаСмотреть фотографии
17:08
Приедут, поедят: Волгоградскую область за миллион рублей покажут на федеральном каналеСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицоСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области маленькая девочка помогла раскрыть убийство своей мамыСмотреть фотографии
16:13
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавирусаСмотреть фотографии
15:47
Эксперт: видеоконтент обеспечил резкий рост интернет-трафикаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 