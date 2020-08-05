



В получении крупной взятки следователи подозревают главу одного из сельских поселений Фроловского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное главой органа местного самоуправления в крупном размере).

По данным следствия, летом прошлого года глава поселения предложил своему знакомому генеральному директору строительной фирмы принять участие в освоении денежных средств – восстановить за счет федерального бюджета дороги, пострадавшие во время стихии в 2018 году. За победу в торгах, а также последующее беспрепятственное подписание акта выполненных работ и ускорение процедуры оплаты подозреваемый потребовал откат в размере 300 тысяч рублей. Когда восстановительные работы были завершены глава поселения не стал собирать специальную комиссию - сам заверив необходимые документы он обеспечил их подписание остальными членами комиссии, а затем отправил в комитет транспорта Волгоградской области.

За свои услуги подозреваемый получил требуемую сумму.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками территориального подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД по Фроловскому району. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор рисунка: Екатерина Дубина