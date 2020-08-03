В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонии





38-летний житель Средней Ахтубы осужден за дачу взятки должностному лицу на 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также по приговору суда он должен будет заплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, к осужденному, ранее отбывавшему наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, обратились неустановленные следствием лица с просьбой об оказании содействия в послаблении условий отбывания наказания в указанном учреждении одному из "сидельцев".

В конце мая текущего года мужчина передал начальнику ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области взятку в размере 50 тысяч рублей, чтобы его знакомому могли передавать продукты питания сверх установленной нормы. Однако подполковник внутренней службы сообщил об этом вышестоящему руководству. В результате взяткодатель был задержан с поличным сразу после передачи денег. В ходе судебного разбирательства вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал полностью. Решение суда не вступило в законную силу.



