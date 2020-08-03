Расследования 03.08.2020 15:38
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03.08.2020 15:38
Строгий приговор за кражу пестицидов на 1,5 миллиона рублей огласил Кумылженский районный суд Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое ранее судимых жителей Михайловского района в возрасте 40 и 42 лет за кражу, совершенную по предварительному сговору в крупном размере, будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режима. Они приговорены к 3,5 годам заключения каждый.
По данным ФСИН РФ, в колониях особого режима заключенные содержатся в предельно жестких условиях. Сюда попадают те, кто получил пожизненное заключение, а также бывшие постояльцы ИК общего и строгого режимов, совершившие тяжкие преступления.
В суде установлено, что ночью 23 марта прошлого года сообщники похитили пестициды со склада сельскохозяйственного предприятия в х.Попов Кумылженского района. Подсудимые вину признали частично.
Расследование уголовного дела проводилось ОМВД России по Кумылженскому району Волгоградской области.
Отмечается, что наказание им назначено с учетом обстоятельств совершения преступления, мнения государственного обвинения и данных о личности фигурантов уголовного дела.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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