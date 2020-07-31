В Волгограде задержанного ФСБ экстремиста М.К. заключили под стражу





Меру пресечения в отношении гражданина, подозреваемого в организации экстремистской ячейки, избрал Центральный районный суд Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, человек с инициалами М.К. заключен под стражу сроком до 28 сентября текущего года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





По версии следствия, М.К. организовал на территории г. Волгограда и Волгоградской области ячейку международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат», деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. К запрещенной организации примкнули ещё 5 человек, проживающие в Волгограде и Волгоградской области.

М.К. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.2 УК РФ.

О задержании в Волгоградской области организатора и несколько рядовых членов ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» стало известно сегодня. В ФСБ заявили, что в ходе следственных действий по адресам проживания членов группы обнаружено и изъято значительное количество запрещенной литературы и другие документальные материалы, подтверждающие причастность участников группы к экстремистской организации.