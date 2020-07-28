Чиновники объяснили причины роста смертности волгоградцев от коронавируса

Здравоохранение 28.07.2020 13:58
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28.07.2020 13:58
За последнюю неделю рост смертности от коронавируса в Волгоградской области составил 15%. Согласно официальной статистике, на фоне инфекции в регионе скончался 61 человек. Причины тревожной динамики сегодня на брифинге объяснил зампредседателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102».
По его словам, увеличение смертности объясняется ростом заболеваемости коронавирусом. С учетом пандемии количество выявленных случаев внебольничной пневмонии возросло, что зачастую ведет к летальным исходам.
«Учитывая температурный режим, пневмоний сейчас быть практически не должно за исключением асоциальных больных, или хроников с ВИЧ-инфекцией. Классические пневмонии, которые развиваются в период гриппа и ОРВИ, сегодня должны быть на нуле. Но мы видим эти цифры. Смертность обусловлена и тем, что пневмонией на фоне коронавируса заболевают люди старшего поколения, а также имеющие сопутствующие заболевания», - объяснил Алимов.
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