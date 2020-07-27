Федеральные новости

Новые тарифы ОСАГО и перерасчет пенсий: какие законы вступают в силу в августе

Федеральные новости 27.07.2020 15:31
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27.07.2020 15:31


О нововведениях последнего месяца лета  ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе Государственной думы России. 
Срок предоставления деклараций
1 августа истекает продленный в связи с коронавирусом  срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Согласно закону, депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального — обязаны подавать декларации о своих доходах.
Перерасчет пенсий работающих пенсионеров
С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Повышение пенсий в августе является традиционным и для него не нужно обращаться с заявлением в ПФР.
Запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
С  3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
Дальневосточный гектар
С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае доступны для всех граждан Российской Федерации, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.
Работа для студентов-иностранцев
Иностранные студенты-очники с 5 августа могут в свободное от учебы время работать без получения специального разрешения. Если студент завершил или прекратил обучение, трудовой договор, заключенный с ним, подлежит прекращению.
Защита прав подпавших под сокращение
С  13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.
Новые цены ОСАГО
Страховщики с 24 августа смогут сами определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений. Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто нарушает ПДД, отличается высокой аварийностью, лишался прав.
Господдержка бизнеса в Арктике
С 28 августа в Арктической зоне РФ допускается осуществление любой не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны — для этого она приравнивается к особой экономической зоне.

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