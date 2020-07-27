Экология

Губернатор Волгоградской области нацелился на большой план реабилитации Дона

Экология 27.07.2020 11:45
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27.07.2020 11:45


До 1 октября текущего года профильные ведомства региона должны представить промежуточный доклад о формировании региональной программы реабилитации реки Дон и водных объектов Донского бассейна, расположенных на территории Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Планируется также представить предложения в проект комплексной федеральной государственной программы по оздоровлению и развитию Донского бассейна и ее включению в нацпроект «Экология».
Вопросы был рассмотрен сегодня в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Андрея Бочарова.  
Напомним,  23 июля глава региона побывал в Волгодонске Ростовской области, где выступил на межрегиональной конференции по теме поддержки равновесия экосистемы и развития Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона.
 

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