Губернатор Волгоградской области нацелился на большой план реабилитации Дона





До 1 октября текущего года профильные ведомства региона должны представить промежуточный доклад о формировании региональной программы реабилитации реки Дон и водных объектов Донского бассейна, расположенных на территории Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Планируется также представить предложения в проект комплексной федеральной государственной программы по оздоровлению и развитию Донского бассейна и ее включению в нацпроект «Экология».

Вопросы был рассмотрен сегодня в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Андрея Бочарова.

Напомним, 23 июля глава региона побывал в Волгодонске Ростовской области, где выступил на межрегиональной конференции по теме поддержки равновесия экосистемы и развития Цимлянского водохранилища и Нижнего Дона.



