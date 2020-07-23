



Решать проблемы Донского бассейна по аналогии с тем, что делается в отношении Волги, Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы предложил сегодня губернатор Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, с программной речью Андрей Бочаров выступил на межрегиональном совещании в Волгодонске.





«Решение проблем Дона, задача сохранения уникального природного комплекса Цимлянского водохранилища требуют комплексных решений и отдельного внимания со стороны всех уровней власти. У Волгоградской области уже есть эффективный опыт решения сходных вопросов по оздоровлению реки Волги и уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, а также вопросов берегоукрепления населенных пунктов. Так, с 2014 года в регионе при поддержке федерального центра реализуются мероприятия долгосрочной комплексной региональной программы: защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, расчистка русел рек, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, охрана, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; обводнение водных объектов и мелиорация.

В 2019 году по прямому поручению Президента РФ регион приступил к реализации масштабного проекта по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Эти мероприятия повысят качество жизни более чем для 500 тысяч человек, - и это только в Волгоградской области. Это уникальный, единственный за всю историю Советского Союза и России масштабный проект, направленный, прежде всего, на сохранение и улучшение экологической ситуации, создание более благоприятных условий для жизни людей не только в Волгоградской области, но и в регионах Нижней Волги, на всём юге России.

Считаю, что необходим аналогичный проект по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища, а также их развитие со своими особенностями. При его проектировании и реализации значительную часть внимания необходимо уделить экологии, обеспечению водой жителей и проводимой хозяйственной деятельности, а также развитию и безопасной эксплуатации инфраструктуры, расположенной в пределах Донского бассейна», - заявил Андрей Бочаров.

По итогам конференции «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона» губернатор Волгоградской области предложил обратиться к правительству РФ, в РАН, к парламентариям и сенаторам, а также к руководителям всех 15 субъектов, где протекает Дон. Главная цель - создание комплексных региональных программ по оздоровлению и развитию водных объектов Донского бассейна и принятие комплексной государственной программы.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области