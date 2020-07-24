Борьба с коррупцией

Высокопоставленный подполковник полиции Волжского попался на взятке

Борьба с коррупцией 24.07.2020 10:23
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24.07.2020 10:23


Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ОП №1 УМВД России по Волжскому. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину, экс-полицейский  обвиняется в  получении взятки. Вину в содеянном он признал.
По версии следствия, 21 февраля текущего года  в 12 часов 45 минут обвиняемый  получил от местного жителя  30 тысяч рублей за освобождение его супруги от административной ответственности за незаконную продажу алкоголя в ночное время.
Противоправная деятельность подполковника полиции была пресечена сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области.   Расследование уголовного дела проводилось СО по Волжскому СУ СК России по региону. Уголовное дело направлено прокуратурой Волжского для рассмотрения по существу в городской суд.
Санкция ч. 2 ст.290 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. По данным ИА «Высота 102», под суд по обвинению в коррупционном преступлении идет Виктор Киппари.

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