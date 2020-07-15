



За первое полугодие 2020 года жители Поволжья открыли в Сбербанке 3 134 тысяч счетов эскроу на общую сумму 5,36 млрд. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество открытых счетов эскроу выросло в 12,5 раза.

Сегодня открыть счет эскроу в Сбербанке можно даже не выходя из дома. Сбербанк первым в России предоставил физическим лицам возможность открытия счета эскроу в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Новый сервис в разы сокращает время заключения сделки. Обе стороны — застройщик и покупатель жилья — могут подписать договор счета эскроу дистанционно. После того, как застройщик, у которого приобретается недвижимость, создает и подписывает договор счета эскроу, документ появляется в приложении Сбербанк Онлайн. Физическому лицу (дольщику) достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову «эскроу», ознакомиться с договором и подписать его в один клик.

Дальнейшее обслуживание счета также осуществляется полностью в удаленном режиме: в Сбербанк Онлайн можно формировать выписки и справки, смотреть баланс и пополнять счет не выходя из дома.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Благодаря новому сервису открыть счет эскроу можно всего за несколько кликов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Это значительно сокращает время наших клиентов и делает банковские услуги ещё доступнее. Уверен, что данное решение приведет к увеличению сделок с использованием механизмов эскроу в Поволжье».



