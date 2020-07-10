Коронавирус унес две жизни в Волгограде и Михайловке





Оперативный штаб раскрыл подробности о двух летальных случаях от коронавирусной инфекции, которые зафиксированы за минувшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102".

От двухсторонней COVID-пневмонии скончался 76-летний житель Михайловки. Почувствовав недомогание, мужчина обратился за помощью к медикам. Его госпитализировали в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", где он скончался. У мужчины было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Аналогичный диагноз был поставлен 58-летней жительнице Волгограда. Женщина при первых признаках недомогания к врачам не обратилась, но самостоятельно в частной клинике сделала компьютерную томографию. Ее госпитализировали в ГБУЗ "ВОКИБ №1" с двухсторонней COVID-пневмонией. У женщины также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Всего с начала пандемии в Волгоградской области 7240 человек заразились коронавирусом, из которых 47 скончались и 3847 выздоровели.



