Здравоохранение

Коронавирус унес две жизни в Волгограде и Михайловке

Здравоохранение 10.07.2020 13:46
0
10.07.2020 13:46


Оперативный штаб раскрыл подробности о двух летальных случаях от коронавирусной инфекции, которые зафиксированы за минувшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102".
От двухсторонней COVID-пневмонии скончался 76-летний житель Михайловки. Почувствовав недомогание, мужчина обратился за помощью к медикам. Его госпитализировали в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", где он скончался. У мужчины было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. 
Аналогичный диагноз был поставлен 58-летней жительнице Волгограда. Женщина при первых признаках недомогания к врачам не обратилась, но самостоятельно в частной клинике сделала компьютерную томографию. Ее госпитализировали в ГБУЗ "ВОКИБ №1" с двухсторонней COVID-пневмонией. У женщины также были хронические сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.
Всего с начала пандемии в Волгоградской области 7240 человек заразились коронавирусом, из которых 47 скончались и 3847 выздоровели.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Здравоохранение
10.07.2020 12:04
Здравоохранение 10.07.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.07.2020 11:48
Здравоохранение 09.07.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.07.2020 17:05
Здравоохранение 08.07.2020 17:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.07.2020 11:50
Здравоохранение 08.07.2020 11:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.07.2020 12:44
Здравоохранение 07.07.2020 12:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.07.2020 11:45
Здравоохранение 07.07.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2020 15:50
Здравоохранение 06.07.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2020 11:36
Здравоохранение 06.07.2020 11:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.07.2020 16:12
Здравоохранение 05.07.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.07.2020 11:43
Здравоохранение 05.07.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.07.2020 11:01
Здравоохранение 05.07.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.07.2020 13:02
Здравоохранение 04.07.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.07.2020 11:59
Здравоохранение 04.07.2020 11:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.07.2020 11:19
Здравоохранение 04.07.2020 11:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.07.2020 21:59
Здравоохранение 03.07.2020 21:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:52
Губернатора Хабаровского края заключили под стражуСмотреть фотографии
16:36
Под Волгоградом мстительный ухажер сжег автомобиль подруги и поплатилсяСмотреть фотографии
16:06
В скандальную историю с ремонтом бассейна «Спартак» в Волгограде вникнет прокуратураСмотреть фотографии
15:43
Разбогатевший на продаже дома волгоградец получил петлю на шею от соседейСмотреть фотографии
15:28
Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде подросток воровал за деньги рельсыСмотреть фотографии
14:12
В Волгоградской области чиновник-единоросс незаконно пристроился на теплое местечкоСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области отложили снятие новых антикоронавирусных ограниченийСмотреть фотографии
13:46
Коронавирус унес две жизни в Волгограде и МихайловкеСмотреть фотографии
13:31
Закрыт и печален: благоустройству парка Гагарина в Волгограде не видно концаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Администрация Волгограда стойко оберегает интересы похоронного монополистаСмотреть фотографии
13:11
Обнадежили и тянут: в Волгоградской области срывается открытие детских лагерейСмотреть фотографии
12:57
Ученые наловили отборной саранчи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
Печальная статистика: выросло число смертей от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
Под Волгоградом запрещенные «Свидетели Иеговы» незаконно подарили недвижимость коллегам в ДанииСмотреть фотографии
08:56
«Не дай Бог, заполыхает»: в безводном поселке Волгоградской области ржавеет пожарная машинаСмотреть фотографии
22:15
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
21:54
Под Волгоградом девятиклассника подозревают в двойном убийствеСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде на директора клиники завели дело о невыплате пособия по беременности и родамСмотреть фотографии
17:23
Банк «Открытие»: жители России назвали Сочи и Крым главными туристическими активами страныСмотреть фотографии
17:07
Полиция нашла водителя-беспредельщика, который гонял по встречке на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
«Это верх бесчеловечности!»: больная коронавирусом 7 часов ждала «скорую» в коридоре волгоградской больницыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
«Ростелеком» представил уникальное мультисервисное решение «Цифровая экосистема АПК»Смотреть фотографии
15:11
Уголовное дело о массовых убийствах на территории Волгоградской области возбудил СКСмотреть фотографии
14:20
Прокурор покинул Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:52
В Сочи и Крыму готовятся отдохнуть депутаты Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
13:47
Президент АК ТПГ «БИС» Александр Назаров: строительство центрального проспекта логически завершит проект ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
12:38
А воды-то нет: Палласовский район ставит рекорды по издевательствам над жителямиСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде второй официальный пляж готовят к открытиюСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больницСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 