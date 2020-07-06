В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса

Здравоохранение 06.07.2020 11:36
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06.07.2020 11:36
До 44 увеличилось количество смертельных случаев от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от COVID-19 в Волгоградской области умер один человек и у 94-х диагноз был подтвержден. По данным регионального оперштаба, умерла 72-х летняя волгоградка. Почувствовав недомогание, она обратилась к медикам и была госпитализирована в ГУЗ "КБ №4". У женщины была диагностирована коронавирусная инфекция с двусторонней пневмонией. Пациентка, у которой были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, скончалась, несмотря на усилия врачей.
Всего в регионе зарегистрировано 6877 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели уже 3329 человек. За минувшие сутки из стационаров выписали 22 человека.
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