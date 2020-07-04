Волгоградский оперштаб раскрыл подробности о смертях от COVID-19

Мужчина, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, обратился за медицинской помощью, когда почувствовал недомогание. Был госпитализирован в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ», где у пациента диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Жительница Старой Полтавки также самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Госпитализирована в ГБУЗ «ГКБ №3». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 43 случая с летальным исходом.
В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 1958 пациентов, в том числе 1920 взрослых и 38 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 3351 человек, в том числе 159 детей.