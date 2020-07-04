Волгоградский оперштаб раскрыл подробности о смертях от COVID-19





О двух летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки в Волгоградской области рассказали в региональном оперштабе. Как сообщает ИА «Высота 102», умерли 55-летний мужчина из Иловлинского района и 66-летняя женщина из Старой Полтавки.



Мужчина, имевший хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, обратился за медицинской помощью, когда почувствовал недомогание. Был госпитализирован в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ», где у пациента диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией.



Жительница Старой Полтавки также самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Госпитализирована в ГБУЗ «ГКБ №3». Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.



Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.

Всего за время пандемии в регионе зафиксировано 43 случая с летальным исходом.

Как сообщалось ранее, в Волгоградской области за последние сутки диагноз подтвердился у 91 человека. По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписано 3294 человека, за истекшие сутки - 122.



В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 1958 пациентов, в том числе 1920 взрослых и 38 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 3351 человек, в том числе 159 детей.



