Здравоохранение

В Волгограде начали сворачивать работу инфекционных госпиталей

Здравоохранение 03.07.2020 21:59
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03.07.2020 21:59


Первым из переоборудованных в инфекционный госпиталь медучреждений, которое возвращается к привычной работе, стал Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации области, госпиталь уже выписал последнего пациента, излеченного от COVID-19, и после обработки всех помещений возобновит прием пациентов по другим направлениям. Людям наконец-то снова будет доступна медпомощь в области травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии.
С конца апреля Центр ФМБА Росии был перепрофилирован в госпиталь на 70 мест. За это время медицинскую помощь в лечении коронавирусной инфекции в нем получили 222 человека. В «красной» зоне стационара трудились 150 медиков.
По данным региональной администрации, в настоящее время в инфекционных стационарах Волгоградской области насчитывается 1635 свободных коек для размещения зараженных коронавирусом.

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