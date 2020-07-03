В Волгограде начали сворачивать работу инфекционных госпиталей





Первым из переоборудованных в инфекционный госпиталь медучреждений, которое возвращается к привычной работе, стал Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации области, госпиталь уже выписал последнего пациента, излеченного от COVID-19, и после обработки всех помещений возобновит прием пациентов по другим направлениям. Людям наконец-то снова будет доступна медпомощь в области травматологии, ортопедии, урологии, гинекологии.

С конца апреля Центр ФМБА Росии был перепрофилирован в госпиталь на 70 мест. За это время медицинскую помощь в лечении коронавирусной инфекции в нем получили 222 человека. В «красной» зоне стационара трудились 150 медиков.

По данным региональной администрации, в настоящее время в инфекционных стационарах Волгоградской области насчитывается 1635 свободных коек для размещения зараженных коронавирусом.