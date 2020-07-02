Расследования

В Волгоградской области за убийство лося двоим приятелям-браконьерам грозит тюрьма

Расследования 02.07.2020 14:44
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02.07.2020 14:44


До 5 лет лишения свободы грозит двоим приятелям из Фроловского района за убийство лося. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, обвиняемые в браконьерстве селяне предстанут перед судом по обвинению в незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, причинившей особо крупный ущерб (ч.2 ст. 258 УК РФ).
Следствием установлено, что 19 февраля текущего года 32-летний житель одного из хуторов Фроловского района совместно со своим 30-летним знакомым, проживающим в соседнем поселке, решили осуществить охоту на диких животных. Вооружившись охотничьими ружьями моделей МЦ 21-12 и ИЖ-43М, они отправились в лесной массив Ветютневского лесного хозяйства, расположенный в нескольких километрах от поселка Арчединского лесхоза, где, несмотря на запрет, путем охоты браконьерским способом добыли одну тушу лося. Разделив мясо погибшего животного поровну, скрылись с места происшествия. Позже их задержали. Они сознались в содеянном.
Расследование уголовного дела осуществляли дознаватели Межмуниципального Отдела МВД России "Фроловский". Отмечается, что в ходе производства дознания вся сумма причиненного ущерба - 240 тысяч рублей - была возмещена.

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