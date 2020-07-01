В Волгоградской области неожиданно возник дефицит «чистильщиков»





Аукцион на расчистку реки Яма в Ромашковском сельском поселении Палласовского района Волгоградской области не состоялся из-за отсутствия желающих освоить более 95 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов - не было подано ни одной заявки.

Это первое фиаско в закупках, которые проводило ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» на оказание услуг по экологической реабилитации водоемов в Волгоградской области. Раньше претендентов на освоение федеральных денег было хоть отбавляй и за контракты бились до последнего. Так, в этом году при проведении нескольких аукционов на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме на заказчика было подано несколько жалоб от московских компаний, которые оспаривали положения документации, что, по их мнению, привело к ограничению конкуренции и невозможности для этих компаний принять участие в аукционах. Жалобы в итоге были признаны необоснованными. В результате контракты на расчистку ериков на общую сумму почти в 1 миллиард рублей были заключены с ООО «Гринлайт».

Ранее, напомним, сообщалось о скандале, связанном с освоением средств на расчистке ерика Каширин. В Среднеахтубинском суде рассматривается уголовное дело о фиктивном выполнении ряда работ стоимостью более 15 миллионов рублей. Контракт на выполнение этих работ был заключен в 2014 году с компанией «Волгоградспецресурс». Однако выяснилось, что техническая и биологическая рекультивация почвы так и не были выполнены. Кроме того, компания завалила отходами от расчистки ерика еще и 15 гектаров охраняемой природной территории, что нанесло ущерб экологии еще на 162 миллиона рублей. Подсудимыми стали руководитель фирмы и его помощник.



