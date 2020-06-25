В Волгограде дело о продаже победы на торгах дошло до суда





Сотрудник коммерческой организации, осуществляющей деятельность по реализации арестованного имущества, предстанет перед судом в Волгограде по обвинению в коммерческом подкупе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 37-летний мужчина, который был членом комиссии по проведению торгов, обвиняется в совершении коммерческого подкупа в крупном размере, сопряженном с вымогательством. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый потребовал от одного из участников 350 тысяч рублей за победу в аукционе по реализации арестованной квартиры в Центральном районе Волгограда. При этом данный участник фактически предложил наиболее высокую цену, в связи с чем потенциально имел все основания для победы на торгах.

Фигурант уголовного дела, высказывая угрозы о непредоставлении договора купли-продажи на квартиру, получил от участника торгов требуемую сумму.

Денежные средства передавались в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. После получения денег мужчина был задержан. Свою вину он признал.

Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Волгоградской области.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.



