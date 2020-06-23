Борьба с коррупцией 23.06.2020 17:25
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23.06.2020 17:25
Закупку автомобиля со стартовой ценой 2,4 млн рублей объявил Волгоградский государственный технический университет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, вуз приобретает «Volkswagen Passat» в комплектации «Business» или эквивалент.
Респектабельная иномарка белого цвета по велению заказчика должна быть оснащена дополнительными опциями. В приоритете – камера заднего вида, круиз-контроль, датчики дождя, парковки спереди и сзади, рукоятка рычага коробки передач и руль – из кожи и фоновая подсветка интерьера. Боковые зеркала непременно должны быть с электроприводом и подогревом, а также с автозатемнением со стороны водителя. Для ВолГГТУ принципиально важно, чтобы салон машины был оснащен установочными местами для крепления двух детских кресел.
В этом году планы нескольких государственных структур по закупке дорогих автомобилей обернулись скандалами и отменой аукционов. В марте региональное управление ФАС нашел нашло нарушения закона о конкуренции при размещении ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» заказа на покупку «Toyota Camry» за 2 млн рублей. Заказчик включил в документацию конкретную марку авто, а не эквивалент. При повторном объявлении конкурсной процедуры «Ротор» исключил название машины и требование по наличию крепления для детского кресла.
Разбирательством в УФАС обернулось и желание администрации Волгоградской области приобрести сразу 10 люксовых машин за 20 млн рублей. Закупка объявлялась трижды, начиная с января, и столько же раз отменялась. В последний раз власти аннулировали аукцион в начале апреля по собственной инициативе.
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