Еще сотня зараженных: коронавирус закрепился в Волгоградской области

Здравоохранение 22.06.2020 11:49
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22.06.2020 11:49
108 новых заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировано за сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный портал стопкоронавирус.рф. Суточное количество выздоровевших в регионе - 17 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 5518 жителей, умерли 33 человека. По данным областного оперштаба, на сегодняшний день в больницах с подозрением на заболевание находятся 2260 пациентов - 2195 взрослых и 65 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 3140 человек, из них 155 детей.
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