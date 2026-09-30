Грибной чемпионат отменили в Волгоградской области из-за засухи





Запланированный на 3 октября областной чемпионат по сбору грибов, который должен был пройти в Чернышковском районе, отменен. Как сообщили в облкомприроды, причиной стали засушливая погода и отсутствие благоприятных условий для роста грибов.

Тем не менее жителей региона приглашают принять участие в заочном конкурсе видеороликов «Моя тихая охота». Участники могут снять прогулки по любимым грибным местам, поделиться впечатлениями о находках.

Сроки участия: с 3 октября по 30 октября 2026 года.

Напомним, в 2025 году очный грибной чемпионат в Чернышковском районе также был отменен из-за засухи.



