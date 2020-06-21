Расследования

«Была пьяна и без прав»: в Волгоградской области виновнице гибели троих человек дали 6 лет

Расследования 21.06.2020 12:31
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21.06.2020 12:31


Жирновский районный суд Волгоградской области вынес приговор виновнице гибели троих человек в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказалась женщина, которую обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Эта резонансная трагедия произошла 11 ноября 2018 года. Женщина была уже лишена прав, кроме того, она пьяная села за руль ВАЗ-21140 с номерами саратовского региона. На расстоянии около двух километров от Жирновска она не справилась с управлением. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Находившиеся в салоне автомобиля три человека – двое мужчин и женщина – скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. 
В результате суд назначил виновнице гибели троих человек  наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, после освобождения она не сможет сесть за руль автомобиля еще три года. 
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области от 11 ноября 2018 года.

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